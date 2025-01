Un jolly per Inzaghi: colpo da 15 milioni. Sarà la mossa vincente per inseguire il titolo e dominare in Europa?

Nel mondo del calcio, la passione e l’entusiasmo dei tifosi si fondono con le dinamiche di mercato, delineando scenari sempre nuovi e intriganti.

Tra queste storie di interesse si inserisce l’attenzione dell’Inter per un giovane talento che sembra essere ormai molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

La stagione

L’Inter, attualmente posizionata dietro al Napoli nella corsa al titolo di Serie A, si trova in una fase cruciale della stagione in cui ogni mossa di mercato può risultare decisiva. Con 47 punti, il club milanese insegue il primo posto occupato dai partenopei e tiene a bada la concorrenza di altre squadre come Atalanta e Lazio. In Champions League invece i nerazzurri al momento sono tra le primo 8 ma hanno bisogno almeno di una vittoria per sigillare questo piazzamento che permetterebbe di risparmiare due partite e di qualificarsi, quindi, direttamente agli ottavi di finale.

La filosofia

In attesa di capire quale sarà il futuro di Davide Frattesi, l’Inter non perde tempo nel mercato in entrata. La nuova proprietà ha mostrato di voler fare sul serio nel puntare giocatori giovani che abbiano tutte le caratteristiche per diventare talenti del futuro, ma che al contempo possano già incidere in questo momento. L’obiettivo è abbassare l’età media della squadra e ridurre l’ammontare del monte ingaggi.

Il talento

Petar Sucic, centrocampista croato di 21 anni, è diventato un obiettivo prioritario per l’Inter. Il club nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe in procinto di chiudere l’operazione con cifre che si aggirano intorno ai 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il giovane talento, fermo da qualche tempo a causa di una frattura al metatarso, dovrebbe ritornare in campo tra circa un mese e mezzo, per prepararsi poi al Mondiale per Club da disputare, eventualmente, con la maglia nerazzurra. La sua duttilità tattica, che gli consente di agire sia come centrale davanti alla difesa che in posizione di mezzala, appare come una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza nerazzurra.

Leggi l’articolo completo Un jolly per Inzaghi: colpo da 15 milioni, su Notizie Inter.