Il tecnico piacentino da inizio stagione ripete un mantra ai suoi giocatori. L’ obbiettivo è ambizioso e quest’ anno sarà dura ma la gestione della rosa è un indizio importante.

L’Inter sta vivendo una stagione intensa e piena di aspettative, con un percorso che alterna momenti difficili e soddisfazioni. Dopo il pareggio con il Bologna, la squadra ha dimostrato di saper reagire, trovando una vittoria convincente contro l’Empoli.

Ora, l’attenzione è rivolta alla trasferta di Champions League contro lo Sparta Praga, un match decisivo per evitare i playoff e centrare direttamente la qualificazione agli ottavi.

Carte in regola

L’Inter ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per la vetta della Serie A. La posizione in classifica è solida, e il recupero della partita contro la Fiorentina potrebbe portarla in cima al campionato. Lautaro Martínez ha già messo in chiaro che il duello con il Napoli sarà lungo e affascinante, indicando la mentalità giusta nello spogliatoio da mantenere ed affinare.

Dove lavorare

Per raggiungere il traguardo, Inzaghi ha individuato due step fondamentali: migliorare il rendimento in casa e ottenere risultati positivi negli scontri diretti. Se l’Inter riuscirà a crescere su questi aspetti, avrà ottime chance di soddisfare le aspettative stagionali che sia Inzaghi che il capitano Lautaro Martinez hanno più volte ricordato a tutto l’ ambiente nerazzurro.

Obbiettivo confermato

Simone Inzaghi ha ben chiaro l’obiettivo stagionale, e sin dall’inizio della stagione ha trasmesso un messaggio forte ai suoi giocatori: “Vincere è dura, rivincere lo è ancora di più”. Questo concetto ha guidato l’approccio dell’allenatore, che sa quanto sia fondamentale mantenere alta la concentrazione e l’impegno in ogni partita, specialmente in un campionato così competitivo ed in una stagione lunga dove l’ Inter vuole riconfermarsi campione d’ Italia.

Leggi l’articolo completo Simone Inzaghi ha solo un obbiettivo in mente per la sua Inter, su Notizie Inter.