Per Ricci non è finita. Marotta può creare una corsia preferenziale per l’ Inter

Nonostante negli ultimi mesi pareva delineato il discorso tra Samuele Ricci del Torino, il presidente Cairo ed il Milan, i recenti sviluppi di mercato offrono a Marotta un nuovo grimaldello per sbloccare la situazione a favore dell’ Inter.

Samuele Ricci è diventato uno degli obiettivi di mercato più ambiti in vista dell’estate, con il Milan in vantaggio per i primi contatti. Recentemente, il centrocampista ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2028, ma il suo futuro è comunque in discussione, con entrambi i club milanesi pronti a contenderselo.

L’Inter ha espresso interesse per Ricci, ma al momento si tratta di poco più che un sondaggio, senza negoziazioni concrete, sebbene l’affare potrebbe decollare in caso di cessione di Frattesi.

Eventuali cessioni

La situazione di Davide Frattesi, insoddisfatto del suo ruolo in nerazzurro e con possibili uscite in vista, potrebbe alimentare un’importante operazione di mercato. La vendita del centrocampista ex Sassuolo potrebbe infatti finanziare un acquisto di valore, come quello di Ricci, per rafforzare ulteriormente il reparto di centrocampo. Il giocatore risponderebbe, peraltro, perfettamente alle esigenze tattiche di Inzaghi nel ruolo di regista ed ai parametri imposto dalla proprietà Oaktree.

Le cifre

Nonostante il Milan sia stato il primo a muoversi, Ricci ha un “patto verbale” con il Torino: il club granata sarebbe disposto a valutare la sua cessione solo di fronte a offerte che partano da 25-30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe aprire la strada a un’asta di mercato tra le due squadre milanesi, con l’Inter pronta a inserirsi nella trattativa nel caso in cui le condizioni siano favorevoli. E una situazione, in tal senso, si sta presentando.

Il grimaldello

Il futuro di Tajon Buchanan sembra destinato a intrecciarsi con quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, in un possibile intreccio di mercato tra Inter e granata. Se il trasferimento del canadese Buchanan al Toro dovesse concretizzarsi (prestito con diritto al ribasso), l’Inter potrebbe avviare anche una trattativa per Ricci. La dirigenza nerazzurra, infatti, punta a ottenere una corsia preferenziale per il giovane talento, e potrebbe trovare la quadra con le richieste del Torino per facilitare l’affare.

