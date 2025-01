Inter, il punto sul mercato. Le ultime su Sucic, Perez e una richiesta dalla Serie A

La svolta di mercato nerazzurra, sotto l’ egida di Oaktree, sembra iniziare a portare i suoi frutti. Ma, a che punto stanno le trattative? In più dall’ Italia arriva una richiesta per un nerazzurro.

L’Inter è tornata attiva sul mercato, con l’obiettivo di ringiovanire la squadra, ma anche con la necessità di sfoltire l’organico.

Il futuro di Sucic della Dinamo Zagabria può tingersi di nerazzurro mentre la trattativa per Tomas Perez sembra in stallo con la società che deve bilanciare gli ingressi e le uscite in modo strategico. Intanto arriva una richiesta sul tavolo di Marotta e Ausilio.

Perez: si tratta, ma…

Il mediani argentino Tomas Perez potrebbe veder sfumare il suo trasferimento. La società nerazzurra ha offerto 3 milioni più 4 di bonus al Newell’s, ma i club non sono ancora riusciti a trovare un accordo sul prezzo, con i sudamericani che chiedono 4 milioni di parte fissa e 4 di bonus. Inoltre, la trattativa si è complicata a causa dell’inclusione dell’ala Silvetti, il che ha reso la situazione ancora più difficile. Perez, però, resta desideroso di trasferirsi all’Inter e aspetta una risposta positiva.

Il colpo Sucic

L’Inter ha trovato un accordo verbale con la Dinamo Zagabria per il trasferimento del centrocampista 21enne Petar Sucic. Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, il talento croato ha ricevuto il via libera per un trasferimento in estate, con il contratto da definire prima del Mondiale per Club. La trattativa tra i due club è in corso, ma sono ancora in discussione i dettagli economici, in particolare sul costo del trasferimento con i croati che chiedono quasi 15 milioni di euro. Sucic, che ha già accumulato esperienza in Champions League e con la Nazionale, e rientra nel progetto di ringiovanimento voluto dalla proprietà Oaktree.

La richiesta

Nel frattempo, l’Inter potrebbe vedere partire un giocatore: Tajon Buchanan. L’esterno canadese, che non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi, è finito nel mirino del Torino. Le due parti stanno trattando un prestito con diritto di riscatto, anche se l’operazione sarebbe vincolata a un riscatto piuttosto alto. Prima di cedere Buchanan, però, l’Inter dovrà trovare un sostituto adeguato per il reparto esterni.

