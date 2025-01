Inter, domani a Praga la vittoria è l’ unico risultato contemplato. Inzaghi se la giocherà cosi

Domani sera, i nerazzurri affronteranno i cechi a domicilio. Con uno Sparta che ha ancora qualche debole speranza di qualificazione ai playoff, Simone Inzaghi ha già in mente l’ undici titolare.

L’Inter si prepara a una sfida cruciale in Champions League contro lo Sparta Praga, con Simone Inzaghi intenzionato a schierare la migliore formazione disponibile. Il tecnico non vuole fare calcoli e ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi agli ottavi di finale, traguardo ormai a portata di mano.

Nonostante la stagione di Serie A sia lunga, il focus è sul girone europeo che si gioca ora. Inzaghi risponde con tutti i titolarissimi in campo, fatta eccezione per un assenza pesante.

Match decisivo

La partita contro lo Sparta è fondamentale per il cammino europeo dell’Inter. Inzaghi sa che un’altra vittoria avvicinerebbe il club agli ottavi, e per questo scenderà in campo con la formazione più competitiva. La Champions è una priorità, e la squadra è pronta a dimostrare il suo valore anche in trasferta. L’ ultimo match del girone unico di Champions sarà poi a San Siro contro l’ insidioso Monaco; insomma, non ci si può certo rilassare.

Buone notizie

Nonostante le difficoltà di recupero, Acerbi ha ricevuto buone notizie dagli esami medici: nessuna lesione grave, ma il ritorno in campo è ancora rimandato. Inzaghi si affida alla coppia centrale titolare e non prevede interventi sul mercato per rinforzare la difesa. La situazione di Bisseck, prossimo al rientro, ha rassicurato la dirigenza nerazzurra, che non considera urgente l’acquisto di un altro difensore.

Assenza e sostituto

Con l’assenza sicura di Hakan Calhanoglu, il sostituto naturale sembra essere Piotr Zielinski. Il polacco, esperto di Champions, è favorito su Asllani per il ruolo di regista davanti alla difesa. Sebbene Asllani abbia avuto qualche opportunità durante la stagione, il suo rendimento altalenante lascia spazio al maggiore equilibrio e esperienza di Zielinski. Con Barella e Mkhitaryan al suo fianco, il centrocampo dell’Inter si preannuncia solido e pronto a dirigere il gioco contro i cechi.

Leggi l’articolo completo Inter, domani a Praga la vittoria è l’ unico risultato contemplato. Inzaghi se la giocherà cosi, su Notizie Inter.