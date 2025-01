Inter, strade opposte per i fratelli Esposito. Ecco il loro futuro

Sebastiano e Pio sono ancora sotto contratto con i nerazzurri e le loro prestazioni ne fanno dei protagonisti In Serie A e in B. A fine anno l’ Inter agirà così.

I fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, stanno vivendo un’annata straordinaria nelle rispettive squadre, ma il loro futuro si prospetta molto diverso.

Sebastiano, in prestito all’Empoli, ha avuto un impatto decisivo segnando dieci gol stagionali, tra cui un gol da ex contro l’Inter. Francesco Pio, invece, sta brillando a livello di Serie B con lo Spezia, dove è capocannoniere, e continua a impressionare con le sue prestazioni.

Il futuro di Pio

L’Inter ha già deciso cosa fare con Francesco Pio. Dopo il termine della stagione con lo Spezia, il giovane attaccante sarà aggregato alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. La dirigenza nerazzurra ha fiducia nelle qualità del ragazzo e intende puntare su di lui, ma per il momento la soluzione più probabile per la prossima stagione è un prestito a un altro club di Serie A per continuare la sua crescita.

Sebastiano ha mercato

Anche se Sebastiano sembra avere un altro destino, il suo futuro potrebbe riservare sorprese. Il Napoli, infatti, potrebbe essere interessato a lui, con Antonio Conte che lo ha già allenato in passato all’Inter. La situazione è ancora in evoluzione, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire quale strada prenderà il giovane talento su cui però l’ Inter può avanzare decisamente meno pretese.

Il futuro di Sebastiano

Per Sebastiano, infatti, il destino sembra essere già segnato. L’Empoli ha comunicato all’Inter l’intenzione di riscattare il giovane attaccante per la cifra già pattuita di cinque milioni di euro. In cambio, l’Inter manterrà il 20% sulla futura rivendita, una clausola che potrebbe rivelarsi vantaggiosa in caso di un eventuale trasferimento futuro, magari proprio al Napoli di Antonio Conte.

