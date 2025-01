Simone Inzaghi, che duello con Conte. Con questo Lautaro ancora di più

Il tecnico nerazzurro non frena gli entusiasmi, convinto di aver rivisto l’ Inter che vuole. E i numeri del capitano possono fare il resto.

L’Inter sta vivendo una stagione in crescita, con segnali positivi che arrivano da ogni angolo della squadra. Dopo un inizio non sempre convincente, Simone Inzaghi sembra aver trovato la giusta sintonia con i suoi giocatori.

La vittoria contro l’Empoli ha confermato la solidità della squadra, capace di non innervosirsi anche in situazioni di difficoltà. La lucidità con cui l’Inter ha gestito la partita, evitando sofferenze inutili, è un segnale di maturità importante per il tecnico e per i tifosi nerazzurri.

Obbiettivo chiaro

Inzaghi ha un obiettivo chiaro: il secondo scudetto consecutivo. L’Inter non ha fatto una doppietta tricolore dai tempi di José Mourinho, e questa sarebbe un’impresa storica. Lautaro Martinez, capocannoniere della squadra, ha già dichiarato che il duello con il Napoli sarà “bellissimo”, e questa mentalità vincente pervade tutto lo spogliatoio. La squadra è in ottima posizione sia in campionato che in Champions League, e il recupero della partita contro la Fiorentina potrebbe avvicinare ulteriormente i nerazzurri alla vetta.

Falle da tappare

Per raggiungere questo obiettivo, l’Inter dovrà migliorare in alcuni aspetti. In particolare, Inzaghi dovrà lavorare sul rendimento casalingo, dove la squadra ha lasciato punti importanti. Inoltre, gli scontri diretti, come il derby contro il Milan e la sfida contro la Juventus, saranno fondamentali per mantenere il passo in campionato. L’ Inter, con il recupero anche di Calhanoglu può tornare a macinare punti.

Motivi per sorridere

L’Inter, però, ha diversi motivi per essere ottimista. Lautaro è in grande forma, la squadra è quasi al completo (come il già citato Cahla ma anche Bisseck ed Acerbi) e ci sono giocatori come Dumfries che stanno facendo la differenza. Con questi ingredienti, l’Inter di Inzaghi può affrontare la seconda parte della stagione con grande fiducia ed anche senza ulteriori sirene di mercato a creare disturbo.

