Inter, la porta è davvero nelle mani di Donnarumma? Il destino di Sommer e le altre ipotesi che scuotono il mercato

I nerazzurri si interrogano sul futuro della propria porta: il titolare di questa stagione non è più giovanissimo.

Nel fervente universo del calcio, la danza delle trattative e dei trasferimenti non si arresta mai, innescando rumors e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

In questo contesto, il futuro della porta dell’Inter emerge come tema caldo, con la squadra di Simone Inzaghi al centro di voci che riguardano nuove possibili acquisizioni per sostituire il veterano Yann Sommer.

In cerca di un nuovo numero uno

L’Inter sta vivendo una stagione buona ma non ottimale: in campionato la difesa del titolo di campione d’Italia si sta rivelando più difficile del previsto. Non convince appieno la tenuta difensiva della squadra anche se c’è un netto miglioramento rispetto alle prime giornate di Serie A. Sommer, nonostante alcune critiche verso il suo stile, si è distinto con prestazioni cruciali, ma l’età avanza e la dirigenza nerazzurra guarda al futuro valutando chi possa difendere i pali a lungo termine; Inter Live ha analizzato in particolare 3 profili.

La suggestione

Tra i nomi circolanti, spicca quello di Gianluigi Donnarumma, ex capitano del Milan. Nonostante il fascino di un ritorno in Italia, diversi ostacoli si prospettano all’orizzonte. La questione dell’ingaggio pesante di Donnarumma e le incertezze legate alla possibilità che il PSG accetti di cederlo nel 2025, rendono questa opzione complessa sia da un punto di vista economico che contrattuale.

Le alternative

L’Inter esplora alternative valide: Marco Carnesecchi attrae l’interesse dei dirigenti nerazzurri, ma parallelamente anche Diogo Costa del Porto emerge come altra soluzione di spessore. Il portiere portoghese ha dimostrato la sua affidabilità e qualità, anche nelle sfide di Champions League contro l’Inter.

