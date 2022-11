Sergio Gori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 in vista del Derby d’Italia stasera con l’Inter

Sergio Gori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 in vista del Derby d’Italia. Di seguito riportiamo un estratto della sua intervista.

PAROLE – «Sono tre anni che manca il progetto e che il reparto tecnico è in confusione. Da Sarri in poi la Juve non ne ha indovinata più una. Secondo me è dovuto da una “sindrome di onnipotenza” per cui qualsiasi cosa facesse la Juve era quella giusta. Nei 9 anni precedenti aveva ottenuto il massimo con il minimo con un occhio al bilancio e poi è subentrata la “sindrome”. Il calcio, poi, punisce soprattutto le cose fatte “alla carlona”. E infatti ora le cose non vanno».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Gori: «Da Sarri in poi la Juve non ne ha indovinata più una» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG