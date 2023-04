Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla fine di Juventus-Inter Robin Gosens ha rilasciato una dichiarazione

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport compaiono le dichiarazioni di Robin Gosens al triplice fischio della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter:

GOSENS- «Alla fine, abbiamo provato a rimanere positivi comunque. È una partita fondamentale (la semifinale di ritorno, ndr) che può cambiare la nostra situazione. Può succedere di tutto, ma possiamo uscire fuori come gruppo e come squadra. Abbiamo parlato poco, abbiamo detto che dobbiamo tornare a essere l’Inter, uniti. Solo così si potrà arrivare a fare risultato anche nelle prossime partite che saranno fondamentali»

VOCI DI MERCATO– «Le voci? Ci sono sempre. Quando vinci sei contento, all’Inter poi devi vincere sempre perché abbiamo la forza per farlo. I casini però li abbiamo tirati fuori noi, quindi dobbiamo dare il massimo noi. Le voci mi danno la giusta rabbia per migliorare, soprattutto per i nostri tifosi che meritano l’Inter che conosciamo»

