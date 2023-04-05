Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Inter Primavera, che scenderanno in campo alle 15 allo stadio Tre fontane
Alle 15 allo stadio Tre Fontane si disputerà l’incontro della Primavera Tim Cup tra Roma e Inter: ecco le scelte ufficiali.
ROMA-
BALDI GABRIELE
MISSORI FILIPPO
CHESTI FRANCESCO
CHERUBINI LUIGI
PISILLI NICCOLO
PADULA CRISTIAN
PAGANO RICCARDO
KERAMITSIS DIMITRIOS
FATICANTI GIACOMO
TAHIROVIC BENJAMIN
VOLPATO CRISTIAN
A disposizione: RAZUMEJEVS VLADISLAVS , DEL BELLO JACOPO , FOUBERT-JACQUEMIN MARLONE HENRI JOANNY , IVKOVIC MATE , VETKAL MARTIN, CASSANO CLAUDIO
OLIVEIRAS CODINA JAN, PELLEGRINI MATTEO, MISITANO GIULIO, D’ALESSIO FRANCESCO
MAJCHRZAK JORDAN ALEKSANDER, RUGGIERO MATTIA , LOUAKIMA CORENTIN YANIS
FALASCA MATTEO, BOLZAN ALESSANDRO
INTER PRIMAVERA-
BOTIS NIKOLAOS NESTOR
STANKOVIC ALEKSANDAR
MATJAZ SAMO
ILIEV NIKOLA ILIYANOV
KAMATE ISSIAKA
KASSAMA SHERIFF
ESPOSITO FRANCESCO
DERVISHI KRISTIAN
OWUSU ENOCH
POZZI ANDREA
AKINSANMIRO EBENEZER AJODUN
A disposizione: BONARDI FRANCESCO, TOMMASI FRANCESCO, MARTINI JACOPO, GRYGAR SAMUEL, STABILE GIACOMO, DI MAGGIO LUCA, SARR AMADOU MAKHTAR, CURATOLO DENNIS, ANDERSEN SILAS SINAN ERH, BIRAL NICOLO, NEZIREVIC ALEM
DI PENTIMA STEFANO, PELAMATTI ANDREA
L’articolo Roma-Inter: le formazioni UFFICIALI della Primavera Tim Cup proviene da Inter News 24.
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