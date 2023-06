L’esterno sinistro dell’Inter Robin Gosens commenta il suo stato di forma ma non solo.

Robin Gosens ha parlato della finale di Champions League ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta col Torino. “Questa vittoria serviva per prendere fiducia in vista di Istanbul. Abbiamo fatto un ottimo allenamento perché negli ultimi 20 minuti abbiamo un po’ sofferto e sarà così anche a Istanbul, direi un’ottima giornata per noi. Se vuoi arrivare in finale devi avere un mix di cose, un grande gruppo, un po’ di fortuna, tutto quello che abbiamo avuto quest’anno”.

Robin Gosens

“Siamo orgogliosi di essere arrivati in finale, ma guardando il percorso meritiamo di essere lì. Crediamo nelle nostre qualità, vediamo cosa esce fuori. Se sono il Gosens che tutti si aspettavano? Ho ancora margine, mi aiuta tanto il fatto di giocare di più. Ho lottato tanto per arrivare qui e per avere una chance di giocarmi una maglia da titolare all’Inter. Stiamo vedendo un Gosens che sta meglio rispetto all’inizio dell’anno, ma c’è un Gosens che può dare ancora di più. Quel dare di più va di pari passo con il giocare con più costanza. Adesso sto giocando molto di più e quello che fa uscire meglio le mie qualità”.

