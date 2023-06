L’attaccante dell’Inter Primavera, Francesco Pio Esposito, ha trovato la prima rete con l’Italia nel corso del Mondiale U20 contro la Colombia

Francesco Pio Esposito ha timbrato per la prima volta il cartellino con la maglia dell’Italia al Mondiale U20 e lo ha fatto in grande stile: colpo di tacco alla Hernan Crespo e portiere della Colombia battuto. Gli azzurrini volano in Semifinale grazie alla vittoria per 3 ad 1. Il giovane centravanti dell’Inter si è espresso così ai canali ufficiali della FIGC.

LE PAROLE –: «Che emozione: per un attaccante il gol è vita ed io ho aspettato questo momento che finalmente è arrivato. Mi sono liberato di un peso e questo Mondiale è fantastico, siamo fantastici».

