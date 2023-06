Il capitano dell’Inter Samir Handanovic si prepara alla finale di Champions League contro il Manchester City.

Samir Handanovic ha analizzato la gara vinta col Torino e la marcia di avviamento alla finale di Champions ai microfoni di DAZN. “La squadra sta bene, anche oggi volevano finire bene e mettere qualità in campo, ci siamo riusciti controllando sempre la gara, abbiamo vinto meritatamente“.

Handanovic Samir

“La finale? È l’esame più difficile nella carriera di un giocatore, è il top del top. Bisognerà fare la migliore gara della stagione o della vita, non lo so. Sarà dura anche per loro. Futuro? Non lo so, c’è una settimana per pensare alla partita, poi si pensano alle cose personali. Non lo so ancora“.

