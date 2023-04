Gosens: «Grazie Inter e interisti, mai avrei creduto alla semifinale. Ora tutto è possibile». Questo il messaggio dell’esterno tedesco

Questo il messaggio di Gosens sui social dopo il passaggio del turno in Champions:

“Se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto che sarei stato in semifinale di Champions League, probabilmente non ci avrei creduto. Grazie all’Inter per averlo reso possibile, e grazie agli interisti per la notte magica. Ora tutto è possibile!”

L'articolo proviene da Inter News 24.

