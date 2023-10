L’ex Inter Robin Gosens ha parlato della sua voglia di conquistarsi gli Europei, spiegando la scelta di dire addio ai nerazzurri la scorsa estate

Intervistato da RND l’ex Inter Robin Gosens ha parlato della fine della sua avventura in nerazzurro:

«All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo un non titolare in vista degli europei. La strada verso gli Europei è ancora difficile, ma potrà essere raggiunta solo attraverso una buona stagione nel club. Dal punto di vista personale sono partito bene, anche se i risultati in casa dell’Union finora non sono stati dei migliori».

L’articolo Gosens: «Inter? Non potevo permettermi un altro anno da non titolare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG