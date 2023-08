L’ex esterno nerazzurro ha commentato la trattativa che lo ha portato a diventare un giocatore dell’Union Berlino.

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Germania in cui parla del recente trasferimento. “Non è stata una decisione facile per me lasciare un top club come l’Inter. Volevo arrivare in Bundesliga ed essere di nuovo importante per una squadra. Questo è ciò che l’Union mi ha offerto. Mia moglie è poi incinta, abbiamo dovuto riflettere molto attentamente se il passo fosse quello giusto in questo momento”.

Robin Gosens

“L’Union mi ha mostrato un apprezzamento così incredibile che sapevo che ora era il momento giusto per realizzare il mio sogno di Bundesliga. Posso vivere nella capitale e giocare in Champions League. Il mio un trasferimento record per il club? Ti dà una buona dose di responsabilità. Mi sento pronto per questo compito. All’età di 29 anni, sono stato in grado di acquisire una discreta quantità di esperienza, anche ai massimi livelli internazionali. Mi sento pronto ad essere un leader. È un onore che il club abbia speso così tanti soldi per me. Sta a me ripagare quella fiducia“.

