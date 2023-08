Gosens, ex esterno dell’Inter, ha voluto parlare della sua nuova avventura all’Union Berlin dopo due anni di nerazzurro

Tramite i canali ufficiali dell’Union Berlin, l’ex Inter Gosens ha parlato del suo arrivo in Bundesliga.

LE PAROLE – «Ho sempre detto che era il mio sogno giocare un giorno in Germania e in Bundesliga. Gli ultimi anni dell’Union sono stati impressionanti e le persone all’estero l’hanno notato. Io ho sentito molta stima e fiducia nei colloqui con i dirigenti del club, quindi la decisione non è stata difficile per me. Ora non vedo l’ora della nuova sfida e di una stagione straordinaria ed entusiasmante».

L’articolo Gosens: «Sempre sognato di giocare in Bundesliga. Non ci ho pensato due volte» proviene da Inter News 24.

