Gotti sul Milan: « Può gestire le partite in diversi modi…». Le parole del tecnico dello Spezia

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Ecco le parole sulla formazione rossonera del tecnico dello Spezia:

«Il Milan ne ha parecchie di qualità. Può gestire le partite in diversi modi. Ha qualità di palleggio, ha giocatori bravi nello stretto, sulla trequarti. Ha giocatori di qualità e grande gamba che utilizzano bene gli spazi. In certe zone del campo non dovremo concedere gli spazi, dovremo affrontare la partita consapevoli di queste caratteristiche»

