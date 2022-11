Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato al termine del match pareggiato con l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Non siamo stati molto fortunati nei due pali. Al di là di questo la squadra ha fatto una prestazione molto attenta, di personalità, coraggio e determinazione. Abbiamo avuto una buona fase difensiva collettiva, ci serve un po’ di spregiudicatezza e coraggio ed è una cosa che cerchiamo di ottimizzare. Dobbiamo andare forte, senza preoccuparci della classifica. Complimenti ai ragazzi, questa è la strada».

UMTITI – «Mi è piaciuto molto, stiamo lavorando insieme anche come atteggiamento mentale perché in questi anni ha sofferto tanto. Deve ritrovarsi, la sua prestazione stasera è stata molto convincente e ha tirato fuori le sue qualità. Certo, giocare nel Lecce non è come giocare nel Barcellona, quindi deve un po’ cambiare modo e atteggiamento di stare in campo e lui l’ha fatto con grande attenzione difensiva. A livello di infortunio è possibile che domani sia necessario fare degli accertamenti. Inizialmente ha subito un colpo che gli ha preso tutta la gamba, ma a caldo non è facile sbilanciarsi».

