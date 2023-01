Il commento di Gramellini alla vicenda Zaniolo, ai proiettili nella sede della Sampdoria e agli insulti alla moglie di Berardi

Massimo Gramellini dedica la sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera al caso Zaniolo, inserendolo in un contesto più ampio: «Volendo limitarsi alle ultime ore, a Roma hanno inseguito per strada Zaniolo, alla sede della Sampdoria hanno recapitato dei proiettili a salve con la scritta «il prossimo sarà vero» e sui social la moglie di un attaccante del Sassuolo, Berardi, è stata travolta da un’onda melmosa di insulti e minacce solo per avere osato pubblicare delle immagini in cui lei e suo figlio esultavano dopo la vittoria sul Milan. Se il mondo del calcio si ostina a pensare che tutto questo (e molto altro) sia normale, finirà per sprofondare. E questo sì che è normale».

L’articolo Gramellini: «Caso Zaniolo, il calcio sta sprofondando» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG