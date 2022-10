E’ in corso la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Mike Maignan è stato premiato come miglior portiere dell’ anno

E’ in corso la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Mike Maignan è stato premiato come miglior portiere dell’ anno:

«Da quando sono arrivato ho cercato di imparare subito l’italiano per essere pronto a parlare con la squadra in campo, questo mi ha aiutato e oggi riesco a parlare meglio, a essere il leader che sono. Se mi sento un vero milanista Sì, dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire come a casa mia, dalla società ai tifosi. Tutti mi hanno fatto sentire bene a Milano, sono milanista davvero. L’assist di Alisson e il mio a Leao? Questa caratteristica mi piace tanto, quella di giocare con i piedi. Qui a Milano con l’allenamento che ho fatto e con le richieste del mister posso migliorare ancora, se potrò farò volentieri altri assist»

The post Gran Galà del Calcio, Maignan miglior portiere dell’anno appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG