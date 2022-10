E’ la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Stefano Pioli premiato come miglior allenatore dell’anno

Il mister rossonero ha ricevuto il premio da Roberto Mancini: Premio più che meritato, è un successo che nasce dall’anno prima dove ha saputo andare avanti nonostante le difficoltà. E’ una persona per bene e col lavoro si è meritato questo premio

Pioli ha poi così commentato:

«Anno più bello della mia vita Professionalmente sì. Ho avuto la grande fortuna di avere un grande club alle spalle e un gruppo di giocatori eccezzionali. Abbiamo creato un ambiente magico. La scintilla è scattata a A Milanello, con l’appoggio dei nostri dirigenti, il lavoro quotidiano, quest’aria positiva che ci permette tutti i giorni di mettere in campo il massimo del nostro potenziale, provare a crescere e a vincere ogni partita. Pioli is on fire? È molto emozionante, credo che la cosa che mi rende più orgogliosa sia che il coro è partito sul pullman, dai miei ragazzi, poi i tifosi l’hanno ripreso. Speriamo di poterlo portare avanti il più a lungo possibile»

