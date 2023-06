Mentre erano in corso i dialoghi tra Inter e Cagliari per la permanenza di Raoul Bellanova in nerazzurro, ecco l’inserimento del Torino

Il Torino prova a strappare Raoul Bellanova dalle mani dell’Inter. I granata si sono inseriti nella corsa per l’esterno di proprietà del Cagliari, proprio mentre erano in corso i dialoghi con i nerazzurri per la permanenza del calciatore dopo l’anno in prestito sotto la guida di Inzaghi. A riportare la notizia è Gianlucadimarzio.com.

Il club di Urbano Cairo ha fatto pervenire al club sardo un’offerta da 7 milioni di euro più due di bonus. Adesso la palla passa agli uomini di mercato dei nerazzurri: arriverà una risposta

L’articolo Grana per l’Inter: il Torino si inserisce per Bellanova. Questa l’offerta fatta al Cagliari proviene da Inter News 24.

