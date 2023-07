Il Milan è sulle tracce di Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese del Bayern Monaco piace anche ad altri club di Serie A

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per il centrocampo c’è anche Ryan Gravenberch. Il calciatore del Bayern Monaco è seguito con interesse anche dal Napoli, che ha appena chiuso con i bavaresi l’operazione per la cessione di Kim Min-Jae.

Come riporta TMW, l’acquisto del centrocampista da parte dei partenopei risulta alquanto complicata a causa dell’elevato ingaggio percepito dal giocatore. Anche l’ipotesi arrivo in prestito non sembra essere una strada facilmente percorribile.

