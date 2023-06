Gravina applaude l’Italia U20: «La finale al mondiale conferma due cose». Le dichiarazioni del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha parlato della Nazionale Under 20. Le sue dichiarazioni.

GRAVINA -«Dispiace per il risultato finale, ma questi ragazzi sono stati straordinari, hanno scritto una pagina di storia molto molto bella. Nella squadra che abbiamo potuto schierare in Argentina mancavano diversi talenti, perché questa manifestazione non si svolge in data Fifa e quindi alcune società non si sono volute privare di alcuni giocatori nel loro finale di stagione. Il grande cammino della nostra nazionale Under 20 conferma due cose: innanzitutto esistono grandi talenti nel calcio italiano e poi c’è un grande lavoro del Club Italia».

