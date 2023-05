Gravina interviene sul caso Juventus e non solo: «Io devo difendere il calcio italiano, nel rispetto massimo delle regole»

A Rai Sport, a margine del premio Prisco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato anche sul caso Juve.

GRAVINA – «Il calcio è la Juventus ed è la Sampdoria, ultima oggi in Serie A, come tutta la Serie B, tutta la Serie C, tutta la Lega Dilettanti. Il calcio ha un suo brand e io devo difendere il calcio italiano, nel principio del rispetto massimo delle regole. È chiaro che c’è anche la Juventus, ma nel rispetto delle regole. A volte passo come tifoso della Juventus, a volte dell’Inter, a volte del Milan: io tifo tutte le squadre italiane, ma soprattutto sono tifoso del calcio italiano. E lo devo difendere».

