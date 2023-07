Gravina: «Chi mi accusa di non aver riformato la giustizia sportiva manca di conoscenza». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato ad Avvenire di vari temi: ecco un paio di passaggi della sua intervista.

DEBITI – «Il punto di partenza per guarire il calcio malato è prendere coscienza del forte indebitamento e intervenire in maniera chirurgica e non con una semplice pastiglia. Essendo una crisi entropica, quella del sistema calcio non si cura solo con una terapia sotto il profilo normativo. Piuttosto serve un cambiamento di tipo culturale. Un nuovo corso di informazione e di formazione».

GIUSTIZIA SPORTIVA – «Negli ultimi tempi alcune scelte della nostra Federazione sono fonte di impopolarità, di reazioni scomposte da parte di gruppi di facinorosi che usano anche mezzi inconsueti per intimidire. Noi non ci prestiamo a nessun tipo di strumentalizzazione, tanto meno politica e puntiamo esclusivamente sulla conoscenza. Alcuni attribuiscono alla mia persona la colpa di non aver riformato la giustizia sportiva, e qui siamo sul piano della mancanza di conoscenza».

