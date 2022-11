Gravina: «Crediamo in Mancini e il suo lavoro». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato della Nazionale italiana e di Roberto Mancini ai margini dell’evento promosso dal Museo del Calcio di Coverciano “La Storia siamo noi”. Ecco le parole del presidente della FIGC

«In Mancini crediamo e crediamo nel suo lavoro, ci fa stare sereni. Questa serenità ha bisogno poi di un supporto di fiducia che si conquista con i risultati. Poi serve la fiducia che arriva anche grazie ai risultati. Recentemente abbiamo centrato la qualificazione alla Nations League che è una magra consolazione, ma per noi è un risultato importante perché è arrivata con dei ragazzi giovani. Siamo preoccupati per i limiti della possibilità di scelta, i tecnici non hanno grandi numeri per allestire una rosa sempre più competitiva. Ma siamo fiduciosi di centrare risultati in tempi rapidi»

