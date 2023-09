Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio

PAROLE – «Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato e rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali che in questo momento non ho. Certo mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava. Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma abbiamo grande fi ducia nell’autonomia degli organi di Giustizia».

