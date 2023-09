Il clamoroso episodio che sta vedendo protagonista un calciatore del Nizza, club militante in Ligue 1. I dettagli

Momenti di grande paura in Francia secondo quanto riportato da RMC Sport. Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza, sta attualmente minacciando di suicidarsi sul viadotto Magnan a circa 100 metri di altezza sull’autostrada A8.

Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le trattative, mentre è stato impegnato anche un gruppo di intervento per situazioni pericolose. Il Nizza, che ha annullato tutte le operazioni previste per la giornata, ha invece mandato il suo psicologo per negoziare.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG