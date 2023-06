Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del consiglio federale in merito alla riforma del sistema calcio italiano

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del consiglio federale in merito alla riforma del sistema calcio italiano.

PAROLE – «Sono preoccupato, come detto in consiglio federale, da temi sollevati in ogni mese di giugno: di deroghe, ammissioni, ripescaggi e impianti. La Lega Pro è l’unica che in un rapporto con la Lnd, deve cedere un posto in caso di non ammissione di una società promossa dalla Serie D. Serie A e B hanno una riammissione diretta e per questo la Lega Pro è penalizzata e di questo abbiamo discusso oggi. Riforma sistema calcio? La riforma si deve fare, stiamo aggiustando la mira. Tutte le estati vengono a galla gli stessi problemi, noi proviamo a creare norme stringenti ma non è semplice. Ripeto: la riforma si deve fare».

