Gravina, l’ultima riforma presentata dal presidente federale non convince le squadre di Serie A che bocciano quella sua idea

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’ultima riforma di Gabriele Gravina per i campionati italiani non verrà presa in considerazione.

Di cosa si tratta L’idea è quella dei playoff integrati fra le tre serie professionistiche. In sostanza verrebbero introdotti spareggi che a fine stagione metterebbero a confronto squadre di diverse categorie. Ma in Serie A non sono d’accordo e servirebbe in ogni caso un’altra soluzione rispetto all’ipotesi di riduzione del numero delle squadre da 20 a 18.

