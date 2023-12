Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso sul futuro del calcio italiano e le possibili novità da introdurre

Le parole di Gravina che mette in guarda l’Inter e le altre squadre italiane:

PAROLE – «Le nuove licenze sono passate all’unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l’indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa. Da settembre abbiamo lavorato con tavoli tecnici per la predisposizione delle nuove licenze nazionali».

