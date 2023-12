L’attaccante francese dell’Atletico Madrid si è espresso verso la gara di Champions League con l’Inter di Inzaghi

Griezmann ha parlato del momento dell’Atletico Madrid, che a febbraio se la vedrà con l‘Inter. Le dichiarazioni

«Stiamo molto bene, contenti, con fiducia. Ci sono partite che vinci, altre che finisci per soffrire. Non c’è stanchezza, siamo molto contenti perché è una professione che è un sogno per tutti. Lasciamo la stanchezza alle spalle».

L’articolo Griezmann avvisa l’Inter: «Siamo contenti e in fiducia» proviene da Inter News 24.

