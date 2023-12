L’ex centrocampista Paul Ince ha parlato a DAZNBet di Onana della sua avventura con la maglia dell’Inter

Ince ha ricordato così l’anno trascorso da Onana all’Inter e dalle sue difficoltà incontrate allo United:

«Questa fase della sua carriera gli fornirà un’esperienza preziosa. Non si tratta solo di lui, perché il portiere è bravo tanto quanto la difesa che ha davanti. Ecco perché sembrava così bravo all’Inter e perché non aveva così tanto da fare. Il Manchester United sta subendo molti gol e molti tiri, come abbiamo visto ieri sera. Non lo stanno proteggendo abbastanza, e qui sta il problema».

L’articolo Ince: «Onana all’Inter? Ecco perché sembrava bravo» proviene da Inter News 24.

