Gravina omaggia Napolitano: «Resterà sempre il Presidente Campione del Mondo». Il cordoglio del presidente della FIGC

Gravina, presidente della FIGC, attraverso il sito ufficiale della Federazione ha reso omaggio a Giorgio Napolitano, morto oggi all’età di 98 anni.

LE PAROLE – «Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo».

