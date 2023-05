Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del patteggiamento della Juve per il caso stipendi. Ecco cosa ha detto

«C’è un momento per la verifica l’accertamento e i giudizi, ma c’è un momento per definire. C’è un momento per guardare al futuro con maggiore serenità, un momento della progettualità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Questo è un atto previsto, auspicabile, condiviso. È il risultato più bello per il calcio italiano, quello di aver trovato un momento di serenità nel rispetto assoluto delle regole».

