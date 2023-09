Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto alle dichiarazioni di Kosovare Asllani. Tutti i dettagli

Gabriele Gravina ha risposto in conferenza stampa alle parole di Kosovare Asllani sulla sede della sfida tra l’Italia femminile e la Svezia.

PAROLE – «Credo che la calciatrice Asllani non sia stata educata. Castel di Sangro, sede di numerose gare delle nostre Nazionali, maschili e femminili nonché sede di ritiri di squadre di Serie A e centro federale della FIGC e della FITP, meritava maggiore rispetto, così come tutta la comunità locale e tutti gli spettatori che hanno assistito alla partita di martedì scorso. L’Italia ha il diritto e il dovere di scegliere una sede: l’accoglienza a Castel di Sangro è straordinaria e non mi sembra di aver fatto giocare qualcuno nel bosco. Ha dichiarato di aver visto più animali che persone? Non so che tipo di sentieri possa aver percorso».

