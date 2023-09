La Serie A femminile e la Juventus Women sbarcano su DAZN, ora è ufficiale. Questo il commento del presidente FIGC, Gabriele Gravina, sul sito ufficiale della Federcalcio.

GRAVINA – «Siamo molto soddisfatti dell’interesse di DAZN per la ‘Serie A Femminile eBay’. Lo sviluppo del calcio femminile italiano passa anche attraverso una maggiore visibilità e l’accordo con il broadcaster di riferimento per la Serie A maschile, e soprattutto per il calcio femminile internazionale, sono sicuro amplierà la platea di appassionati. La FIGC sostiene la Divisione e tutto il calcio femminile nel percorso di crescita che è stato intrapreso, è un processo di rinnovamento culturale che attraversa la società civile prima ancora del mondo sportivo».

