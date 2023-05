Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale della giustizia sportiva

PAROLE – «Si parla di giustizia sportiva non in maniera puntuale. La nostra giustizia è veloce, puntuale, rigorosa. E credo che nell’arco di 30 giorni, con i termini che sono stati fissati, esaurisce il suo percorso. Abbiamo un problema; non avendo la determinazione di termini perentori all’interno del terzo grado, è un ‘vulnus’ che non è più accettabile. Bisogna intervenire in tempi rapidi, vuoi per quel che è di nostra competenza, vuoi per provvedimenti del parlamento italiano per ripristinare i canoni di una giustizia che sia al passo dei tempi nel campo della giustizia ordinaria ma soprattutto di quella sportiva».

