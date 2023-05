Francesco Graziani ha parlato della crescita esponenziale di Federico Dimarco all’Inter: in caso di offerta, quanto varrebbe?

Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani parla così della crescita di Dimarco e del suo essere una pedina fondamentale sulla schacchiera nerazzurra di Inzaghi:

INTER E DIMARCO- «Se Bayern, PSG o Newcastle volessero bussare per Dimarco, per me l’Inter deve valutarlo tra i 45 e i 50 milioni. Ha un vantaggio rispetto ad altri mancini, difende molto bene. Ormai è un titolarissimo, un punto di riferimento per l’allenatore»

