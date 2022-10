L’ex attaccante della Roma è tornato sul rigore sbagliato nella finale di Champions League tra giallorossi e Liverpool del 1984

Francesco Graziani, ex attaccante anche della Roma, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera di vari argomenti tra cui la finale di Champions League persa ai rigori contro il Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non passai il provino con Roma, Lazio e Juve, ero così secco che mi facevi la radiografia con un accendino. Mi presero al Bettini Quadraro, zona Cinecittà, e dopo all’Arezzo. Nel frattempo ero cresciuto, forte e robusto. Ma papà non ha mai visto una mia partita, nessuna, nemmeno in Nazionale, gli veniva l’agitazione. Però quando segnavo pagava da bere agli amici dell’osteria. Il rigore sbagliato contro il Liverpool? Me lo sogno ancora la notte».

