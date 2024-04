L’ex attaccante Ciccio Graziani ha lodato enormemente l’allenatore piacentino.

Ciccio Graziani a SportMediaset ha detto la sua sul campionato delle due milanesi. “L’Inter non ha ancora vinto, un po’ di turnover Inzaghi lo può fare per gestire alcuni calciatori senza doverli rischiare. Ma quelli che mette se non sono bravi come i titolari poco ci manca. Però nella mente dei tifosi interisti, la logica sarebbe vincere il derby e laurearsi campione d’Italia, la soddisfazione nella soddisfazione. Dall’altra parte invece ragionano l’opposto, il 22 potrebbe essere la data fatidica. Questo campanilismo va bene al calcio perché è sano”.

coreografia tifosi Inter

Sullo status del tecnico nerazzurro

“Inzaghi tra i grandi? Assolutamente sì, un po’ più piccolo, il cucciolo della nidiata (ride, ndr) con grandi prospettive e potenzialità. Ora sta vincendo lo scudetto, ha vinto Coppe Italia e Supercoppa. Adesso piano piano alza il livello, ora l’Inter non si accontenta e va a caccia del 21° e del 22°, Inzaghi ha la fortuna di lavorare in un’azienda ambiziosa. L’Inter ha un ruolino di marcia incredibile, quest’anno ha lasciato poco spazio e soprattutto ha giocato un bel calcio”.

Il derby nella corsa Scudetto

“Il Milan non è ancora tagliato fuori, la matematica non c’è ancora. Sognare non costa nulla, avere l’ambizione di pensare che potrebbe succedere ok ma sempre rimanendo con i piedi per terra. Anche perché quest’Inter quest’anno non lascia spazio a questi pensieri. Vediamo stasera dopo Udinese-Inter ma l’Inter comunque ha quasi 4 partite di vantaggio. 14 punti sono recuperabili, mai dire mai anche se l’Inter quest’anno ne ha persa una sola finora. C’è un derby di mezzo”.

