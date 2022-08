Ciccio Graziani a SportMediaset XXL commenta il successo all’ultimo minuto dell’Inter senza esprimere molta felicità.

Parla a SportMediaset XXL Ciccio Graziani, commenta così l’esordio dell’Inter vittoriosa con enorme difficoltà contro il Lecce: “Non mi è piaciuta l’Inter, può e deve fare di più. Ha giocato un bel secondo tempo il Lecce. Problema Inter? La condizione perché 5-6 giocatori non stanno bene fisicamente, l’Inter non è questa. Non è brillante, tipo Gosens, Skriniar, de Vrij.“

Aggiunge l’ex giocatore: “Arrivano in ritardo sulla marcatura, al momento ciò penalizza molto la squadra. Lo stesso Lukaku è ancora pesante. È stato bravo ma lo vedi pesante. Non è neanche al 50%, è impallato. L’Inter pur di vincere ha schierato i 4 attaccanti, non è in una condizione ottimale Quando la forma migliorerà, sarà una pretendente per il titolo.“

Ravezzani, direttore di Telelombardia invece la pensa così: “Simone Inzaghi ha ragione a lamentarsi del mercato dell’Inter. Ma quando ha prolungato pochi mesi fa, un piccolo sospetto in proposito non l’ha mai avuto.“

