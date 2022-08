Nonostante l’assenza dal campo per infortunio Ibrahimovic continua a non far mancare il suo sostegno alla squadra

Dopo la presenza di ieri a San Siro che ha visto trionfare il Milan contro l’Udinese, lo svedesein una diretta social ha ricordato a tutti i suoi beliviers (e non followers, come direbbe lui) la propria mentalità da grande vincente: inquadrata per diverso tempo una persona davanti a sé che indossava una maglia con la frase “Mollare non è un’opzione”.

