L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi parla così dopo il match contro il Lecce vinto all’ultimo respiro con Dumfries.

Queste le parole di Simone Inzaghi dopo il match vinto dalla sua Inter contro il Lecce all’ultimo secondo, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Chiaramente c’è da migliorare la condizione, ma è normale. Tanti giocatori sono arrivati dopo e devono migliorare la condizione. Più che un problema fisico, con l’episodio di Lautaro la squadra si è innervosita perché pensava fosse rosso. Una squadra come la nostra non doveva rimettere in partita il Lecce.“

Simone Inzaghi

Aggiunge il tecnico nerazzurro: “Darmian e Dumfries hanno fatto molto bene entrambi era un ballottaggio che mi portavo dietro da ieri. Uno ha fatto l’assist del primo gol, l’altro è stato devastante. Il Lecce era un avversario ostico con un grande allenatore, noi bravi a far gol subito, ma non abbiamo chiuso la partita. Una squadra esperta come la nostra doveva chiuderla prima.“

