L’ex calciatore, Ciccio Graziani, si è espresso così su Tijjani Reijnders, il nuovo centrocampista del Milan che sta sorprendendo tutti

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, anche Ciccio Graziani ha voluto spendere parole d’apprezzamento per Tijjani Reijnders e le sue prime prestazioni con la maglia del Milan.

LE PAROLE – «Mi hanno impressionato tanto i tre nuovi che erano in campo, che sono già integrati dentro questa squadra. Mi è piaciuto molto Loftus-Cheek, Pulisic si è ripetuto: fa un po’ l’attaccante esterno ma da anche una mano in mezzo al campo. Mi sta piacendo da morire questo Reijnders, è un ragazzo che sbaglia poco. Fa la fase difensiva, si propone bene in avanti. È un centrocampista davvero completo. Pensavo che senza Tonali qualche problema il Milan poteva averlo, invece…».

