L’ex attaccante Ciccio Graziani esprime il suo parere sui due nuovi estremi difensori dei nerazzurri.

Radio Sportiva ha intervistato Ciccio Graziani che ha difeso Yann Sommer che non si è presentato benissimo nella sua prima amichevole con la maglia dell’Inter. “Ci sta che sia arrivato e anche che abbia fatto quella mezza papera che è stata un’incertezza contro il Salisburgo”.

Emil Audero

“Può succedere. Se non ci fosse stata sarebbe stato meglio, ma sul suo valore non si discute. Sommer è della caratura giusta per l’Inter. Audero è un ottimo secondo per me! È un’alternativa importante a Sommer. Il ragazzo è molto motivato e ha voglia di migliorarsi. Poi ha fatto bene nonostante le stagioni difficili della Sampdoria“.

L’articolo Graziani: “Sul valore di Sommer non si discute, Audero è un ottimo secondo” proviene da Notizie Inter.

