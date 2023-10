Graziani svela: «Juve Torino? Derby difficile, ho scritto una cosa a Juric». Le parole dell’ex bomber dei granata

Graziani, ex bomber del Torino, a Sportmediaset XXL ha detto la sua sul derby della Mole che i granata giocheranno domani allo Stadium contro la Juve. Queste le parole alla vigilia.

GRAZIANI – «Sarà un Derby difficile per entrambe. Una sconfitta potrebbe gravare molto per la classifica per entrambe le squadre. Ho scritto a Juric di giocare con Zapata e Sanabria in attacco assieme».

